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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النزاهة العراقية تصدر أوامر إستقدام بحق وزراء نواب ومسؤولين متهمين بالفساد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019
أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أوامر بإستقدام بحق وزراء ومسؤولين متهمين بالفساد .
وقال مراسل سكاي نيوز عربية أن هيئة النزاهة العراقية أكدت إصدار أوامر استقدام بحق وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين .
وأضاف أنه تم إصدار 60 أمر اعتقال واستقدام بحق نواب في البرلمان ومسؤولين محليين بسبب تهم بالفساد .
ودعت تنسيقيات عراقية تشرف على الاحتجاجات في العراق، المواطنين للمشاركة في مظاهرات في مختلف المدن العراقية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة بغداد، الجمعة.
ويأتي ذلك عقب ليلة من المواجهات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين عند جسر السنك في العاصمة بغداد، أدت إلى إصابة 20 متظاهرا على الأقل بحالات اختناق وجروح.
وجاءت هذه المظاهرات الليلة عقب محاولة المحتجين اجتياز الحاجز الأمني الثاني المؤدي إلى السفارة الإيرانية، التي يحملها المتظاهرون مسؤولية تدهور أوضاع بلادهم والتدخل في شؤونها.
وتحولت ساحة التحرير في بغداد إلى مركز للحراك المطالب بـ"إسقاط النظام". وهناك أمطرت القوات الأمنية المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
وتعهد الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، إجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي "جديد مقنع للشعب"، مشيرا إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة شرط إيجاد البديل.
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