إنتقالي عدن يناقش مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية سبل التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، مساء أمس، برئيس الغرفة التجارية والصناعية، أبوبكر سالم باعبيد .

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وفي اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الانتقالي بالتواهي، ناقش الوالي وباعبيد عدداً من المواضيع الهامة المتعلقة بالعمل الصناعي و التجاري وجهود إدارة الغرفة في استقرار وتأمين الحركة التجارية والتموينية في الأسواق المحلية بالعاصمة عدن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المتبادل بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وإدارة الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن وتعزيز جهودهما المشتركة في استقرار الحركة التجارية وإزدهار الاسواق المحلية والتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطن .

حضر اللقاء المهندس نزار هيثم، المتحدث الرسمي بأسم المجلس الانتقالي الجنوبي .