شكرا لبحثكم عن خبر تزايد الاتهامات لادارة شركة عدن نت واتهامها بالفساد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تزايدت الاتهامات الموجهة لادارة شركة عدن نت بالفساد مؤخرا من قبل نشطاء محليون.

وتسبب عرضا متزايدا من قبل سماسرة لشرائح الاتصال عبر الانترنت الخاصة بالشركة عبر مواقع البيع بالفيس بوك باستياء الآلاف من الناس.

وعرضت هذه الشرائح للبيع باسعار خيالية وصلت إلى الفين ريال سعودي لكل شريحة.

وتقول الشركة أنها اوقفت بيع الشرائح في الوقت الحالي لكن العشرات من السماسرة واصلوا طرح شرائح الشركة للبيع في السوق السوداء.

واثارت هذه العمليات غضب كثيرين ونادوا بضرورة فتح تحقيق حول أموال الشركة.

ولايزال مجهولا مصير الاموال الخاصة بالشركة التي تعتبر حكومية .

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