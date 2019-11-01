شكرا لبحثكم عن خبر نجاة أربع فتيات من حادث سير مروع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجت أربع فتيات من الموت بأعجوبة بعد تعرضهن لحادث مروري مروع الثلاثاء في مدينة عدن (جنوبي البلاد).

وقال مصدر محلي أن طقماً عسكرياً مسرعاً اصطدم بسيارة كانت تستقلها فتاة ورفيقاتها الثلاث في خط كورنيش المحافظ بمدينة عدن ماتسبب في تهشم جانبها الأيمن بالكامل، فيما خرجت الفتيات من السيارة بدون إصابتهن بأي أذى.

يذكر أن الأطقم العسكرية التي تسير بسرعة جنونية باتت مشكلة تؤرق أهالي عدن حيث تسببت في عشرات الحوادث التي يروح ضحيتها عدد من المدنيين.

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