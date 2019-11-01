شكرا لبحثكم عن خبر ناشطون سعوديون ينشرون صورة قوية لجنود يمنيين وسعوديين (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون سعوديون الأربعاء صورة لجنود سعوديين ويمنيين خلال عملية الانتشار واعادة التموضع في العاصمة المؤقة عدن جنوب البلاد. وعلق الناشطون بالقول" دم واحد قلب واحد" في إشارة إلى الصورة بأحد أرصفة ميناء عدن. ويظهر في الصورة جندي يمني وآخر سعودي ينفذان واجبهما إلى جانب بعض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون سعوديون ينشرون صورة قوية لجنود يمنيين وسعوديين (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.