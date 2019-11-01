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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن نت تفاجئ مشتركيها باعلان جديد ..

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اعلنت شركة عدن نت لمشاركيها الكرام عن خدمة تسديد باقات عدن نت عن طريق شركة العمقي للصرافة في جميع فروعها على مدار الساعة ابتداء من تاريخ 1/11/2019

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