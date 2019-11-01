شكرا لبحثكم عن خبر السطو على سيارة تابعة لشركة صرافة وهي محملة بالأموال شرق اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت مركبة تتبع إحدى شركات الصرافة، الأربعاء، لعملية سطو من قبل مسلحين مجهولين، في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية إن مسلحين اعترضوا مركبة خاصة بمحلات "العمقي" للصرافة أثناء نزولها من مدينة تريم شرقي وادي حضرموت.

وبحسب المصادر فإن المسلحين أخذوا المركبة بما فيها من مبالغ مالية لجهة غير معروفة.

وأشارت المصادر إلى أن سائق المركبة أصيب بجروح وصفت بالخفيفة.

وتعتبر المديريات الغربية لوادي حضرموت من المنطقة الهادئة نسبيا من الحوادث الأمنية.

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