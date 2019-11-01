شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أقدم حارس في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أقدم حارس في الجمهورية اليمنية، الاثنين، بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح والتعارف.

وذكرت المصادر أن " علي يحي هتار، حارس محمية برع، محافظة الحديدة، يعد أقدم حارس في الجمهورية اليمنية، استمر في مزاولة عملة وحراسة المحمية لأكثر من 65عاما".

واشارت المصادر الى أن كل من زار محمية برع يعرفه.

وتشتهر محمية برع بتنوعها النباتي والحيواني الفريد.

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