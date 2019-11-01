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يزيد بن سلمان - شبوة - "المشاط" يصدر قرارا بتعيين محافظا لمحافظة "شبوة"

أصدر ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعو مهدي المشاط قراراً جمهورياً جديداً.

حيث قضى القرار رقم (198) لسنة 2019م بتعيين أحمد الحسن الحسين الأمير محافظا لمحافظة شبوة.

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