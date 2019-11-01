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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادي حوثي بارز في معارك الفاخر بالضالع

الجمعة 1 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت مصادر محلية، إن قيادي بارز في ميليشيات الحوثي، قتل أمس الخميس، في معارك الفاخر شمال الضالع (جنوب اليمن).

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وأضافت المصادر، أن مدير أمن الحشاء الذي يعد من أبرز قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق الوسطى قتل أثناء المعارك، مشيرين إلى أن الجثة تتواجد لدى القوات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية تصدت لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي في قعطبة وجبهة الفاخر وسقط قتلى وجرحى من المليشيات منهم مدير أمن الحشاء القيادي الحوثي حسب المصادر.