شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يحبط محاولة تسلل للحوثيين ويكبدهم خسائر فادحة في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحبطت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوما عنيفا لمليشيات الحوثي غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا وعنيفا على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الفاخر غربي المحافظة وحاولت التقدم تحت تغطية نارية مكثفة.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش أحبطت الهجوم بعد ساعات من المواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، مشيرة إلى أن الجيش تدمير عربة ( بي ام بي) .

وكانت قوات الجيش الوطني فرضت سيطرتها على منطقة الفاخر مطلع أكتوبر الماضي, ومن ذلك الحين تحاول الميليشيات استعادتها لكنها تفشل في كل مرة.