شكرا لبحثكم عن خبر إغتيال طفل بحي العريش في خورمكسر بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلح مجهول مساء يوم الأربعاء على جريمة بشعة تمثلت باغتيال طفل لايتجاوز الخامسة عشر من عمره في حي العريش بمديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

حيث أوضح مصدر محلي بأنه بينما كان الطفل الوحيد لأسرته جالسا مع اربعة اطفال يتناولون وجبة عشاء في الحارة توقفت بالقرب منهم دراجة نارية على متنها شخصين مسلحين ، نزل أحدهم يسأل عن أسم الطفل "احمد الكشميمي".. فقام الطفل فقال انا"..وقال القاتل أنت أحمد ... قال نعم

فسحبه بيده من بين الأطفال وأطلق عليه رصاصة برجله وطلقة أخرى بصدره والثالثة برأسه ولاذا بالفرار.

ونوه المصدر إلى أن قوة أمنية من شرطة العريش نزلت الى مكان الجريمة وقيدت القضية ضد مجهول.

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وأشار المصدر بأن عملية قتل الطفل مروعة ومخيفة , لافتا إلى أن اسرة الطفل مسالمة ولا توجد لديها ثأرات ولا مشاكل مع أي احد.

المصدر أكد انه حتى الآن لم يظهر شيء بشأن ملابسات ودوافع الجريمة الشنيعة هذه ، لافتا إلى أن أهالي الحي صدمت من هول الفاجعة والجريمة البشعة , مشيرا إلى أنه لايوجد مبرر اطلاقا لقتل طفل عمره لايتجاوز 15 عاما , ولايعلمون مالدافع والرسالة التي تريد العصابة التي ارتكبت هذه الجريمة النكراء ايصالها لأبناء العريش.