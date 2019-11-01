شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال عريسين يمنيين بعد إطلاقهما للنار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل اعلام محلية، مساء الخميس، أن الشرطة العسكرية اعتقلت عريسين يمنيين بعد إطلاقهما للنار.

وقال قائد الشرطة العسكرية في مديرية المخا، بمحافظة تعز، العقيد بسام الحرق، إنه تم اعتقال عريسين خالفا أوامر منع إطلاق النار أثناء الاحتفال بالزواج.

وناشد عقال الأحياء بإبلاغ الشرطة عن المخالفين في إطلاق النار، سواءً أكانوا مدنيين أم عسكريين.

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وطالب عقال الأحياء للاجتماع في مقر الشرطة، السبت المقبل، لوضع آلية تحد من عملية إطلاق النار بشكل عشوائي، حتى لا تتكرر خلال الأيام القادمة.

وباتت ظاهرة إطلاق النار بشكل عشوائي، أمراً مقلقاً لسكان المخا الذين يرون أنها تسببت بحدوث العديد من الإصابات.

وخلال الفترة الماضية سجلت إصابة نحو سبعة أشخاص، نتيجة الذخائر الراجعة ما بعد الإطلاق.