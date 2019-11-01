شكرا لبحثكم عن خبر سقوط ثلاثينية يمنية بعد دهس طفلها أمام عينيها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، بمحافظة إب، اليوم الخميس، أن ثلاثينية يمنية أغمي عليها وسقطت أرضا، بعد أن دهس سائق سيارة طفلها أمام عينيها.
وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن سائق سيارة غير مرقمة، متهور، بأحد شوارع مدينة إب، دهس الطفل أثناء قيامه بقطع الشارع، على مرأى عيني أمه التي لم تتمالك نفسها من هول الموقف لتخر أرضا مغشيا عليها، و يلوذ بالفرار تاركا الطفل ينزف دما.
واشارت المصادر الى أن بعض المارة حاولوا عقب الحادث أخذوا رقم السيارة لكنها لم تكن مرقمه ونجح سائقها بالفرار.
ولفتت المصادر الى أن الحاضرين تعاطفوا مع أم الطفل وجمعوا لها مبلغ من المال لكي تنقل طفلها للمستشفى بعد أن عادت إلى وعيها.
وناشدت المصادر الجهات المختصة في ادارة مرور المحافظة بسرعة ترقيم السيارات غير المرقمة، لعدم مبالاتهم بأرواح المواطنين.
وتشهد محافظة إب الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلات امني غير مسبوق، تتزايد وتيرته يوم إثر يوم.
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