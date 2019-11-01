شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. استلام وتسليم سلمي للسلطة في مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تم اليوم بمبنى محافظة مأرب دور الإستلام والتسليم بين مدير الشرطة السابق العميد عبدالملك المداني ومدير الشرطة الجديد العميد يحيى علي حميد بحضور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي.
وكان قد صدر قرار بتكليف العميد الركن "يحيى علي حُميد" مديراً لشرطة مارب خلفاً للعميد "عبدالملك المداني".
كان العميد "المداني" قد صدر قراراً بتعيينه مديراً لأمن "مارب" أواخر العام 2017، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشبابية والشعبية بالمحافظة.
وكان مدير الأمن الجديد قد شغل منصب مدير أمن شرطة محافظة صنعاء في العام 2012.
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