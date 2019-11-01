شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يجبرون الطلاب على حضور الإحتفال بـ ”المولد النبوي” ويهددون المتغيبون بالفصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت المليشيا الحوثية طلاب تابعين لها بالإشراف على حضور الطلاب الجامعيين وطلاب الثانوية العامة، مهددين المتغيبين بالفصل وذلك بعد تحضير الطلاب الحوثيين لهم قبيل الإحتفال بذكرى المولد النبوي .

وقالت مصادر طلابية اليوم الخميس لموقع " المشهد اليمني " أنهم تلقوا تهديدات بالفصل في حال تغيبوا عن حضور ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 من ربيع الأول القادم والذي يصادم يوم السبت 9 نوفمبر 2019م .

وأضافت المصادر أن ملتقى الطالب الجامعي بدأ منذ يوم أمس الأربعاء، بإبلاغ الطلاب في عدد من الجامعات الحكومية وخاصة طلاب جامعة صنعاء بالعقوبات التي ستطال الطلاب المتغيبين عن الحفل .

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وأكدت المصادر عن تلقي طلاب الثانوية العامة أيضا نفس التعليمات، والتي أجبرت الطلاب بحسب أقاربهم على تسجيل أسمائهم لدى رؤساء الفصول، للتأكد من حضورهم يوم الحفل وتم استثنى النساء من ذلك .

هذا واستغربت المصادر من المزايدات بإسم الدين أو حب الرسول الذي يتواجد حبه في أعماق جميع اليمنيين باعتباره مجتمع مسلم .

الجدير ذكره أن الحوثيين يعتزمون حسب مصادر مقربة من عملية صنع القرار داخل الحركة الإرهابية الحوثية إثارة العصبية الدينية والقبلية في أوساط المتظاهرين للتحشيد والزج بهم في حروبهم العبثية التي لاترضي الله ولارسوله .