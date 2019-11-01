شكرا لبحثكم عن خبر طالب حوثي يتسبب بفضيحة مدوية في جامعة يمنية حكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب طالب حوثي، اليوم الخميس، بفضيحة أكاديمية مدوية في جامعة يمنية حكومية بعد تهجمه على نائب رئيسها، والتسبب بإقالته في ظل مليشيا الحوثي بمؤسسات الدولة .

وقالت مصادر طلابية لـ" المشهد اليمني" أن طالب حوثي تهجم قبل أربعة أيام على نائب رئيس جامعة 21 سبتمبر الحكومية الدكتور صادق الجايفي بدون أي مبرر عدى ابتزازه للجايفي بهدف إهانة الدكتور أمام الطلاب .

وأشارت المصادر الى أن رئيس ما يسمى "ملتقى الطالب الجامعي" التابع للمليشيا والذي يرأسه طالب من السلالة قام بالتلفظ على الجايفي بعد رفضه تسجيل طلاب غير مقبولين نظرا لرسوبهم في اختبارات القبول .

ولفتت المصادر الى أن الحوثيين حاولوا تمرير قائمة بأسماء عدد من الطالب التابعين للسلالة وهو ماجعل نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور الجايفي يرفض ذلك؛ ماجعل السلالة تبحث عن حيل للإطاحة به .

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ونوهت المصادر بأن ملتقى الطالب الجامعي حاول ابتزاز الجايفي من خلال اتهامه بالكفر ومعاداة النبي وانه من فلول النظام السابق.

وبعدها تعهد رئيس الملتقى بالإطاحة بالدكتور الجايفي باعتباره من الأسرة الهاشمية على حد قوله وأنهم أسياد الناس لكن ذلك التعهد لم يصدق من قبل الطلاب نظرا لاستحالة أن يقيل طالب دكتور جامعي وبرتبه نائب رئيس جامعة .

هذا وصدر اليوم قرار الإطاحة بالجايفي الذي يشهد أغلبية الطلاب والأكاديميين بنزاهته على واستبداله بدكتور من السلالة .

جدير بالذكر أن هذه الإقالة جاءت بعد تعهد رئيس المجلس السياسي للانقلابيين مهدي المشاط بمحاربة الفساد وذلك بتعيين دكتور سلالي لتمرير وتسجيل طلاب فاشلين وهو ما يعكس الفساد والعنصرية المستشرية بصفوف العناصر السلالية.