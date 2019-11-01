شكرا لبحثكم عن خبر صافر ترفع إنتاج النفط الخام إلى 10 ألف برميل يومياً والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رفعت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج في مأرب إنتاج النفط الخام الذي يتم تصديره إلى 10 ألف برميل يومياً.
وبحسب مصادر في الشركة فإن الشركة رفعت اليوم الخميس، كمية النفط الخام المعد للتصدير إلى 10 ألف برميل يومياً حسب ماهو مخطط له.
وأشارت المصدر إلى أن الشركة ستواصل رفع الإنتاج لأكثر من 15 ألف برميل يوميا، دون تحديد موعد محدد.
ووفق المصادر فإن الانتاج كان قد توقف اليومين الماضيين بسبب تعرض أنبوب النفط الخام في محافظة شبوة للتفجير، وبالتالي أوقفت الشركة إنتاج النفط الخام قبل أن تستأنفه يوم أمس بعد إصلاح الأنبوب الذي يقوم يُضخ عبره النفط إلى ميناء النشيمة.
وكنت الشركة استأنفت منتصف الشهر الجاري إنتاج وتصدير النفط الخام بعد نحو 5 سنوات من التوقف بسبب الحرب، وبدأت بنقل 5 ألف برميل يومياً براً إلى منطقة "عياذ" بمحافظة شبوة، ليتم من هناك ضخ النفط إلى ميناء النشيمة.
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