شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد توجه تحذير هام لليمنيين في السواحل والمرتفعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، الخميس، تحذيرا هاما للصيادين ومرتادي البحر في السواحل الشرقية وحول ارخبيل سقطرى من اضطراب البحر و ارتفاع الموج وسوء الاحوال الجوية.

وحث المركز في نشرته التي اطلع عليها "المشهد اليمني" كافة الموطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة اثناء المساء و الصباح الباكر.

ودعا المركز سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية الغربية من تدني الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الشابورة أو الضباب.

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وكان المركز قال ان العاصفة الاعصارية “كيار” تتحرك جنوب غرب، مصحوبة بأمطار غزيرة جدا، حول مركزها، حسب خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية و النشرات الاقليمية عند الساعة “8” صباحا، متوقعا بأن تتحول العاصفة الاعصارية تدريجيا خلال الساعات الـ”24″ القادمة من عاصفة اعصارية قوية إلى عاصفة اعصارية ثم إلى منخفض جوي متعمق.

و حدد المركز موقع العاصفة كيار عند خط طول 18,6 شمالا، و خط طول 60,6 شرقا، و يصل الضغط الجوي عند مركزها 988 مليبار، و تصل سرعتها إلى 13 كم/ساعة، و سرعة الرياح بين (46 – 52) عقدة، ترافقها سحب رعدية، و يبعد مركز العاصفة عن جزيرة سقطرى 780 كم و عن مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة 800 كم، و حركتها المتوقعة ستكون باتجاه جنوب غرب.

و كشف المركز عن تشكل عاصفة شرق – جنوب شرق البحر العربي، اطلق عليها اسم “مها” MAHA تتمركز عند دائرة عرض 11,42 شمالا، و خط طول 72,36 شرقا. مؤكدا أنه يتابع تطوراتها و مسارها.