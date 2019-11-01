شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تمتص غضب موظفي الدولة وتقر صرف نصف راتب مشروط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، صرف نصف راتب لموظفي الدولة مشروطا بتصحيح ما اسمتها الاختلالات، لامتصاص غضب الموظفين، الذي يستعدون للخروج الى الشوارع في انتفاضة شعبية ضد فساد المليشيا.

و وفقا لـ"سبأ" بنسختها الحوثية، فإن اللجنة الاشرافية العليا لتصحيح الاختلالات في كشوف المرتبات، اعلنت صرف نصف راتب لموظفي الدولة ابتداء من الأحد القادم، الموافق 3 نوفمبر 2019م تنفيذاً لتوجيهات مهدي المشاط رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى".

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وحملت اللجنة الرئيس هادي والحكومة اليمنية المعترف بها، مسؤولية الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للموظفين بإقدامهم على نقل البنك المركزي ونهب الإيرادات وتهريب النفط الخام.

جدير بالذكر أن موظفي الدولة بمناطق سيطرة المليشيا يعيشون ظروفا انسانية صعبة، بعد أن انقطعت مرتباتهم منذ سبتمبر 2016، حتى الان، باستثناء راتبين للبعض تصرفهما سلطات الحوثي بشكل سنوي.