شكرا لبحثكم عن خبر جرافات حوثية تبدأ في نبش ما تبقى من حصن عفاش التابع للرئيس ”صالح” للوصول للمخازن الأرضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت جرافات تابعة للمليشيا الحوثية عملية نبش لحصن عفاش والمباني المجاورة له والتابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وعدد من أقاربه في قرية بيت الأحمر مسقط رأس صالح .

وقالت مصادر محلية اليوم الخميس لموقع " المشهد اليمني " أن جرافات كبيرة بدأت اليوم في عملية نبش حصن عفاش بالإضافة إلى رفع مخلفات مباني أخرى تابعة لصالح وأقاربه في قرية بيت الأحمر بمديرية سنحان التابعة لمحافظة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الجرافات بدأت نقل الركام من عدد من المباني التابعة لصالح وعدد من أقاربه والتي تعرضت للقصف من قبل طيران التحالف العربي بعد تحالف صالح مع الحوثين مطلع عام 2015م .

وأكدت المصادر عن وصول فرق متخصصة بعملية نزع الألغام والتعامل مع العبوات الناسفة لإزالة ما تبقى من بقايا القنابل العنقودية والتي حالت مع الركام من فتح مخازن أرضية تسعى المليشيا الوصول إليها .

Advertisements

ووضحت المصادر عن قيام المليشيا الحوثية في وقت سابق بنهب هذه المباني وتم نقل اموال وأسلحة من هذه الأماكن لكن أغلب المنهوبات نهبت ايضا من قبل عناصر حوثية وهو ما جعل المليشيا حينها من حبس عدد من العناصر المتهمة بذلك لكنها أفرجت عنهم مؤخرا بعد عجزها عن معرفة ما تم نهبه .

هذا وأرسلت المليشيا الحوثية قيادات تابعة لها من ابناء محافظة صعدة لمعرفة ما سيتم الحصول عليه من المباني المهدمة والتي تغلقت أبواب الطوابق الأرضية فيها نتيجة للركام بعد انهيار المباني من قصف طيران التحالف .

الجدير ذكره أن المباني التي تريد المليشيا فتح الطوابق الأرضية فيها تشمل مباني تابعة للواء محمد عبد الله صالح واللواء محمد صالح الأحمر ومباني تابعة لرئيس صالح .