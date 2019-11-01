شكرا لبحثكم عن خبر السلطات الأردنية توجه هذه الدعوة للمقيمين اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد أمين عام وزارة العمل الأردني الدكتور فاروق الحديدي، على أهمية استفادة العمالة اليمنية من فترة الاعفاءات من الغرامة الممنوحة للعمالة الوافدة إلى الاردن، لافتاً إلى أهمية التصويب أوضاعها في فترة الإعفاء من الغرامات.

وأشار خلال إلى لقائه اليوم الخميس، سفير اليمن لدى الاردن الدكتور علي العمراني، إلى ضرورة أن تتجه العمالة اليمنية المتواجدة في الأردن إلى القطاعات غير المغلقة على الأردنيين، مبدياً استعداد الجهات المعنية في الأردن بالتعاون في ذلك.. وفق وكالة سبأ الرسمية.

و أكد أن قطاعات الصناعة والمطاعم تخضع للنسبة والتناسب، واليمنيون مرحب بهم ضمن النسب المخصصة لغير الأردنيين في هذه القطاعات، شريطة الحصول على ترخيص وتصويب أوضاع لغير الحاصلين على تراخيص أو انتهاءها .. منوهاً بحسن سمعة العمال اليمنيين الذين يحظون باحترام أرباب العمل الأردنيين والمجتمع الأردني على الدوام.