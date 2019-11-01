شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير إعلام اليمن يدعو للتعامل البناء مع اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، ما تردده بشأن عرقلة أو رفض الحكومة التوقيع على ‎اتفاق الرياض بهدف خلط الأوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأى العام، مجددا الدعوة للتعامل البناء مع الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق.



وأوضح وزير الإعلام اليمنى، أن التوقيع بالأحرف الأولى على ‎اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضى، مشيدا بالجهود الاستثنائية المتواصلة التى يبذلها الأشقاء فى المملكة العربية السعودية لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم فى معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإرساء دعائم اليمن الاتحادى.

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