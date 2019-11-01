شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اول دولة عربية تطرح في الاسواق "فياجرا للنساء"عليها صورة سما المصري .. شاهد كيف كانت ردة فعلها !؟ «فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - اجرت قناة النهار المصرية اتصال هاتفي مع الراقصة المصرية سما المصري وطرحت عليها عددا من الاسئلة المحرجة .

وفي المداخلة الهاتفية التي رصدها موقع "صوت المغتربين" واستمرت اربع دقائق في برنامج المذيع محمد الغيطي ، قالت سما المصري انها تفاجأت بنشر صور لمنتج "فياجرا للنساء" عليه صورتها ، وأشارت إلى أن النساء في مصر لسن بحاجة للفياجرا حسب قولها .

وفي ردها على سؤال المذيع حول موافقتها على وضع صورتها على المنتج الذي تعتزم وزارة الصحة انزاله للأسواق المصرية ، قالت سما المصري انها لا تمانع في ذلك ، ولكن تفضل ان تكون صورتها على فياجرا للرجال وليس للنساء .

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