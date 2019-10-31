شكرا لبحثكم عن خبر [الجمعة 1 نوفمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الجمعة 1 نوفمبر 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي: رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:45 صباحاً. رقم الرحلة: 854. خط الرحلة: عدن - مومباي. الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً الوصول الساعة 14:00 ظهراً. رقم الرحلة: 855. خط الرحلة: مومباي- عدن. الإقلاع الساعة 15:00 عصراً الوصول الساعة 16:30 مساء. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن – القاهرة الإقلاع الساعة 17:30 مساء Advertisements الوصول الساعة 20:00 مساء. رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهـرة - سيئون. الإقلاع الساعة 04:00 فجراً الوصول الساعة 08:30 صباحاً. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون - القاهرة. الإقلاع الساعة 10:00 صباحاً الوصول الساعة 12:45 ظهراً. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الإقلاع :0900 صباحاً الوصول الساعة 13:30 ظهراً. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الإقلاع الساعة 16:30 مساء الوصول الساعة 19:00 مساء.

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