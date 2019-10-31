منسقية الشؤون الإنسانية تعلن استعدادها لمواجهة طوارئ إعصار "كيار"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن منسقية الشؤون الإنسانية (الاوتشا) إستكملت الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ قد تنتج عن العاصفة المدارية (كيار)، عبر مكاتبها في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى.

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ونقلت وكالة سبأ عن فتح قولع، انه تم التواصل مع منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في اليمن، ووضع التصورات والإجراءات لعملية التدخل وتقديم العون الإنساني في المحافظات المحتمل تأثرها بالإعصار.

وأشار فتح ان مناشدة (الاوتشا) والمنظمات الأخرى جاء تنفيذا لتوجهات رئيس الحكومة.. مشير إلى إن مدير مكتب (الاوتشا) في عدن اندريا ريكيا ابلغ اللجنة العليا للإغاثة رسميا مع استجابتهم للمناشدة الموجهة، لمنسقية الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية.

وأكد فتح انه سيتم تغطيه أي نقص في المواد الاغاثية والإنسانية من العاصمة المؤقتة عدن، و من المحافظات الأخرى بما يضمن سرعة الوصول للمناطق المحتمل تضررها.

وكان وزير الإدارة المحلية قد وجه محافظي المحافظات واللجنة العليا للاغاثة في عدن واللجان الاغاثية الفرعية في المحافظات بالتنسيق مع المنظمات الدولية وتقديم كل الدعم واخذ الاحتياطات لمواجهة أي طوارئ قد تنتج عن المنخفض المداري كيار.