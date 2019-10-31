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الحزام الأمني يتمكن من دحر ميليشيا الإصلاح من أحور

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الحزام الأمني يتمكن من دحر ميليشيا الإصلاح من أحور

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت قوات الحزام الامني من دحر ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني، مساء اليوم، من مدينة احور الى شرق المدينة بمحافظة أبين .

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وقالت عمليات قوات الحزام في أحور ان المعارك تواصلت في مفرق حناد غرب مدينة احور بعد التصدي للقوات الغازية حيث اسفرت تلك المعارك الى سقوط ستة قتلى بالاضافة الى عدد من الجرحى من تلك القوات القادمة من شبوة.

وأكدت العمليات أن 10 من افراد الحزام والمقاومة نقلوا الى المستشفى في حالة خطيرة ومتوسطة

وتزامن تقدم قوات الحزام الأمني مع وساطة قبلية يقودها عدد من مشائخ المنطقة من أجل ايقاف المعارك الدائرة رحاها هناك.

وجاء تدخل قوات الحزام الأمني، عقب قيام قوات تابعة لميليشيا الإصلاح بالهجوم على مواقعها في مدينة أحور، مخترقة الهدنة التي أعلنتها بالتزامن مع بدء حوار جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .

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