الحربي : إتفاق الرياض كشف عن نفوذ التيار القطري في الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

أكد الإعلامي في قناة سكاي نيوز عربية، جمال الحربي، أن إتفاق الرياض المزمع توقيعه بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، كشف عن دور ونفوذ التيار القطري في الشرعية .

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وقال الحربي في تغريدة له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365)، "كشف اتفاق الرياض عن دور التيار القطري في الشرعية ونفوذ هذا التيار ودوره السلبي طوال السنوات الماضية" .

وأضاف أنه مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي على الإتفاق ظهرت محاولات إفشاله والتي بدأت من تصريحات الميسري والجبواني وانتهت بتحرك خلايا القاعدة والاخوان لتفجير الموقف عسكريا في ابين .

وكان من المتوقع التوقيع على الإتفاقية اليوم الخميس، بحضور عربي ودولي كبيرة، ولكنه تم التأجيل إلى الأسبوع القادم بسبب محاولات التصعيد التي يقودها تيار الإخوان الموالي في قطر لإفشال التوقيع .