رئيس إنتقالي أبين يتفقد الخطوط الامامية لجبهات القتال ضد الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، بأبين، العميد عبدالله الحوتري، مساء اليوم الخطوط الأمامية لجبهات أبين القتالية.

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وطاف العميد الحوتري، بجميع المواقع واطلع على أوضاع الجنود في مختلف الجبهات واستمع منهم للوضع العام للجبهات واحتياجاتهم الضرورية.

وأكد الجنود في مختلف الجبهات أن معنوياتهم القتالية العالية، والجاهزية الكاملة لتصدي لأي عدوان لمليشيا الإصلاح قد يستهدف مواقعهم أو يحاول مهاجمتهم.

كما زار العميد الحوتري أيضا وفي إطار زيارته الميدانية غرفة العمليات المشتركة واطلع على العمل فيها .

وتواصل قيادة المجلس الإنتقالي أبين جولتها لبقية المواقع في هذه اللحظات وترابط بين صفوف الجبهات لرفع المعنويات القتالية للجنود وشحذ الهمم.