- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس إنتقالي أبين يتفقد الخطوط الامامية لجبهات القتال ضد الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365
تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، بأبين، العميد عبدالله الحوتري، مساء اليوم الخطوط الأمامية لجبهات أبين القتالية.
وطاف العميد الحوتري، بجميع المواقع واطلع على أوضاع الجنود في مختلف الجبهات واستمع منهم للوضع العام للجبهات واحتياجاتهم الضرورية.
وأكد الجنود في مختلف الجبهات أن معنوياتهم القتالية العالية، والجاهزية الكاملة لتصدي لأي عدوان لمليشيا الإصلاح قد يستهدف مواقعهم أو يحاول مهاجمتهم.
كما زار العميد الحوتري أيضا وفي إطار زيارته الميدانية غرفة العمليات المشتركة واطلع على العمل فيها .
وتواصل قيادة المجلس الإنتقالي أبين جولتها لبقية المواقع في هذه اللحظات وترابط بين صفوف الجبهات لرفع المعنويات القتالية للجنود وشحذ الهمم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنتقالي أبين يتفقد الخطوط الامامية لجبهات القتال ضد الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.