أركان المنطقة الثانية يحث شعبة الإستخبارات على اليقضة العالية ورفع الجاهزية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
المكلا - الخليج 365
حث أركان المنطقة العسكرية الثانية، العميد ركن، عويضان سالم، شعبة الإستخبارات على اليقظة العالية والمتابعة الشديدة ورفع جاهزية العناصر لما يدعي للشك لمن يريد المساس بأرض حضرموت .
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها إلى الشعبة، ضمن التكليف الميداني والتوجيهي من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، يرافقه رئيس شعبة التوجية المعنوي العميد ركن صالح عمر المعاري والفريق الميداني، حيث كان في إستقبالهم أركان الشعبه وضباط وصف ضباط وأفراد الشعبه الإستخباراتية ..
وأعطى العميد عويضان في كلمته التوجيهية نصائحه لكل الأجهزة الإستخباراتية .. مؤكداً أن دورها هو الدور الأساسي في حفظ سيادة جميع الدول وإستقرارها .
وقال "إن هذا النجاح الذي تكلل بالنصر المؤزر بمدن ومناطق ساحل حضرموت إنما بفضل الله ثم بفضل عناصرنا الإستخباراتية الشجاعة" .
بدوره رئيس شعبة التوجيه المعنوي شدد على الدور البارز الذي تلعبه شعبة الإستخبارات العسكرية .. منوها بالجهود الجبارة التي تبذل وتنفيذ المهام الإستخباراتية بدقة عالية وإخلاص متفاني شديد .
وحذر من الإختراقات التي يستغلها العدو لمحاولة النيل والوصول لما يسعى اليه .. مشدداً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والسرية التامة والإبتعاد عن ما يبعد الشك أو أفشاء الأسرار العسكرية .
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