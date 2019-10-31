- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد كتيبة باللواء الخامس في لحج يشيد بجهود ودور الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365
أشاد قائد الكتيبة حزم 5 دروع في اللواء الخامس، بمحافظة لحج، فواز القاسمي، بجهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها ضمن التحالف العربي .
جاء ذلك خلال الحفل الذي شهدتها المحافظة، اليوم الخميس، بمناسبة تخرج سريتين من الجنود المستجدين في الكتيبة حزم 5 دروع تحت إشراف الوية دعم وإسناد.
واستعرض المتخرجون العديد من المهارات التدريبية والقتالية لمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على هامش الحفل .
وتقدم قائد الكتيبة القائد فواز القاسمي بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة دعمها بناء جيش جنوبي متطور وهم في اتم الاستعداد تنفيذ التعليمات والمهمات العسكرية من قائد القوات الجنوبية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي..
ونوه أن الكتيبة ستضل وفية للوطن ضد التطرف والإرهاب والمد الفارسي والغد بمنظومته الإرهابية والاخونجية ..
وأشاد القاسمي بالسرايا المتخرجة والتي ستضيف نقله نوعية نظير ما اكتسبته في دورتها التدريبية من فنون عسكرية إلى الكتيبة والجيش الجنوبي ..
كما ألقيت العديد من الكلمات من قبل المتدربين والقيادات الأمنية المتواجدة غسان الرفاعي .
كانت هذه تفاصيل خبر قائد كتيبة باللواء الخامس في لحج يشيد بجهود ودور الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.