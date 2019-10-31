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قائد كتيبة باللواء الخامس في لحج يشيد بجهود ودور الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

قائد كتيبة باللواء الخامس في لحج يشيد بجهود ودور الإمارات

الخليج 365

أشاد قائد الكتيبة حزم 5 دروع في اللواء الخامس، بمحافظة لحج، فواز القاسمي، بجهود ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها ضمن التحالف العربي .

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهدتها المحافظة، اليوم الخميس، بمناسبة تخرج سريتين من الجنود المستجدين في الكتيبة حزم 5 دروع تحت إشراف الوية دعم وإسناد.

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واستعرض المتخرجون العديد من المهارات التدريبية والقتالية لمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة على هامش الحفل .

وتقدم قائد الكتيبة القائد فواز القاسمي بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة دعمها بناء جيش جنوبي متطور وهم في اتم الاستعداد تنفيذ التعليمات والمهمات العسكرية من قائد القوات الجنوبية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي..

ونوه أن الكتيبة ستضل وفية للوطن ضد التطرف والإرهاب والمد الفارسي والغد بمنظومته الإرهابية والاخونجية ..

وأشاد القاسمي بالسرايا المتخرجة والتي ستضيف نقله نوعية نظير ما اكتسبته في دورتها التدريبية من فنون عسكرية إلى الكتيبة والجيش الجنوبي ..

كما ألقيت العديد من الكلمات من قبل المتدربين والقيادات الأمنية المتواجدة غسان الرفاعي .

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