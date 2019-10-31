شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عــــاجل .. الأمير محمد بن نايف يوجه ضربة موجعة وغير مسبوقة لـ"محمد بن زايد" .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - دشنَّ مغردون على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء؛ هاشتاغًا بعنوان "#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي"، بعد 24 ساعة من كشف شخصية عمانية مقربة من السلطان قابوس معلومات خطيرة عن إدارة "تويتر" وعلاقتها بمخابرات أبوظبي.

وتصدر هاشتاغ "#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي" عددًا من الدول العربية، وانطلقت شرارته من سلطنة عمان، بعد كشف الكاتب العماني البارز عباس المسكري، أن مخابرات أبوظبي تخترق مكتب شركة "تويتر" في دبي.

وأكد "المسكري" أن مخابرات أبوظبي تنفذ أجندة ولي عهد الإمارة، محمد بن زايد، عن طريق حذف الهاشتاغات المتصدرة والتي تعبر عن رأي الشعوب؛ فضلًا عن إقفال الحسابات.

وتفاعل آلاف العرب في هاشتاغ "#تغيير_مكتب_تويتر_بدبي" مستشهدين بعدة حوادث أبرزها مع ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، وأخرى ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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ومؤخرًا تصدر هاشتاغ باسم "محمد بن نايف" بعد ظهوره في عزاء اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وغرّد على الهاشتاغ نحو 113 ألف شخص، إلا أنهم فوجئوا بأن الهاشتاغ تم حذفه وتغير اسمه إلى "محمد بن ناصر" بشكل مفاجئ، فيما اتهمت حسابات سعودية مقربة من "بن نايف"، مخابرات أبوظبي بفعل ذلك.

وفي مصر، حذفت "تويتر" العديد من الهاشتاغات التي دشنها المصريون ضد عبدالفتاح السيسي، المدعوم من جانب الإمارات ومحمد بن زايد؛ حيث شهد البلاد مؤخرًا مظاهرات حاشدة تطالب بعزله.

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