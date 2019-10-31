- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أفشل ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، محاولات زحف لقوى العدوان في جبهات الحدود مسنودة بعشرات الغارات الجوية.
وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان واصلت تصعيدها في جبهات الحدود بشن زحوفات متواصلة تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 57 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، موضحا أن زحوفات العدو فشلت بفضل الله.
وكان الجيش واللجان الشعبية قد تصدوا يوم أمس للعديد من زحوفات قوى العدوان في جبهات الحدود مسنودة بأكثر من 30 غارة جوية.
كانت هذه تفاصيل خبر العدوان السعودي يواصل التصعيد في جبهات الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.