العدوان السعودي يواصل التصعيد في جبهات الحدود

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أفشل ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، محاولات زحف لقوى العدوان في جبهات الحدود مسنودة بعشرات الغارات الجوية.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوى العدوان واصلت تصعيدها في جبهات الحدود بشن زحوفات متواصلة تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 57 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة، موضحا أن زحوفات العدو فشلت بفضل الله.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد تصدوا يوم أمس للعديد من زحوفات قوى العدوان في جبهات الحدود مسنودة بأكثر من 30 غارة جوية.