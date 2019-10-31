مصرع قيادي عسكري موالي لطارق عفاش والاصلاح يتهم شقيق الاخير بإعتياله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

كشفت مصادر إعلامية عن مصرع قيادي عسكري كبير موالي للمرتزق طارق عفاش في مدينة المخا بمحافظة تعز.

وذكرت المصادر أنه تم العثور على جثة قيادي عسكري من قوات ما يسمى حراس الجمهورية مرمية على قارعة الطريق في احدى المناطق بالقرب من مدينة المخا الساحلية.

ونقل“عدن نيوز” عن مصادره انه تم العثور على جثث العقيد/حميد السياغي ركن الشؤون الإدارية للواء الخامس حراس جمهورية، واحد مساعديه صباح اليوم، مرمية على قارعة الطريق في الشارع خارج مدينة المخا.

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وأوضح المصدر ان الآثار على جسد العقيد السياغي توضح أنه تمت تصفيته بالرصاص، في عملية إغتيال جبانة، بسبب مواقفة الوطنية.

واتهمت الموقع التابع لحزب الاصلاح ، عمار عفاش بشكل مباشر في عملية الإغتيال .

و في نفس السياق قالت مصادر اخرى ان ركن أستخبارات اللواء الخامس ملاطف التوعري تعرض ايضاً لحادث يوم أمس وهو في حاله خطره