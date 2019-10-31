لجنة وساطة تصل تعز لبحث سبل فتح منافذ المدينة

وصلت اليوم الخميس إلى مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) لجنة وساطة لبحث سُبل فتح منافذ المدينة وفك الحصار.



وأكدت مصادر محلية لـ" يمن شباب نت" بوصول لجنة من قبل الحوثيين إلى تعز برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد العلفي الامين العام لما يسمى التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية والدكتور حمود العودي رئيس هيئة تنسيق التحالف المدني.



وقالت المصادر إن اللجنة التقت النائب عبدالكريم شيبان رئيس لجنة التفاوض عن فتح الطريق الممثل عن الحكومة الشرعية وناقشت معه سبل فتح منافذ المدينة خلال الأيام القادمة.



وزارت اللجنة التي قالت إن لديها التفويض الكامل بشأن فك الحصار منفذ عقبة منيف شرقي المدينة.



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