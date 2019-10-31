شكرا لقراءة خبر عن شاهد.. فتاة سعودية مشهورة تتجول بدون عباءة وما حدث لها في أحد المنتجعات لا يخطر على بال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مشهورة مواقع التواصل فوز العتيبي عن منعها من التجول دون عباءة في أحد المنتجعات بالرياض، فلجأت لمخاطبة إدارة المنتجع عبر ”تويتر“ للاستفسار عن موقفهم.

وقالت: ”قبل أسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني أحد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر هل فعلا العباية إجبارية عندكم؟!“.

وأكدت فوز أنها سبق أن تجولت دون عباءة في موسم الرياض وسباق الألوان، دون اعتراض من أحد وبحضور سيارات الشرطة، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن سبب منعها من التجول دون عباءة في المنتجع قائلة: ”المشكلة اني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا أحد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطة“.

Advertisements

قبل اسبوعين جيت من المطار بدون عباية ولا واحد من موظفي الدولة وقفني لكن لما وصلت منتجع #درة_الرياض وقفني احد موظفيكم وقالي ممنوع تتجولين بدون عباية ومنعني من التجول وجلست طول الليل محبوسه بالغرفة لين سجلت خروج مبكر



هل فعلا العباية إجبارية عندكم ؟!!@durratre @durratarriyadh — فوز العتيبي (@zooztox) October 31, 2019

المشكله اني أتجول بالسعودية بدون عباية وحاضرة #موسم_الرياض و #سباق_الألوان بدون عباية ولا احد من موظفي الدولة منعني وبحضور سيارات الشرطه pic.twitter.com/Regdl2bgaf — فوز العتيبي (@zooztox) October 31, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فتاة سعودية مشهورة تتجول بدون عباءة وما حدث لها في أحد المنتجعات لا يخطر على بال (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.