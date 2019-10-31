خبير إقتصادي يشدد على ضرورة دعم إستكمال مشروع محطة الكهرباء في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

شدد الخبير الإقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، على ضرورة دعم إستكمال تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الجديدة التي تعتزم شركة بترو مسيلة تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن .

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وأستعرض الكمالي في تغريدات له بتويتر، تفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه بتمويل حكومي ويتضمن تركيب محطات في الحسوة والمنصورة، والمتوقع أن يرفع الطاقة المنُتجة إلى 500 ميجاوات وأن يسهم في تغطية العجز في الكهرباء.

وأكد أنه يجدر هنا الاشادة بشركة بترومسيلة الوطنية التي تنفذ هذه المحطة بمواصفات عالمية، وبكوادرها التي تعمل باحترافية ومستوى عال من المهنية.

وأضاف "10 صهاريج وقود وأنظمة حريق خاصة بإنشاء محطة كهرباء جديدة في عدن، وصلت ميناء الحاويات نهاية اكتوبر، توربينات المحطة المصنعة من جنرال الكتريك كانت وصلت في مارس الماضي، والمتوقع أن تبدأ شركة بترومسيلة الوطنية في تنفيذ المحطة التي تبلغ قدرتها 264 ميجاوات، مشروع مهم يستحق الإشادة" .