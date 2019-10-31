- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير إقتصادي يشدد على ضرورة دعم إستكمال مشروع محطة الكهرباء في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365
شدد الخبير الإقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، على ضرورة دعم إستكمال تنفيذ مشروع محطة الكهرباء الجديدة التي تعتزم شركة بترو مسيلة تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن .
وأستعرض الكمالي في تغريدات له بتويتر، تفاصيل المشروع الذي سيتم تنفيذه بتمويل حكومي ويتضمن تركيب محطات في الحسوة والمنصورة، والمتوقع أن يرفع الطاقة المنُتجة إلى 500 ميجاوات وأن يسهم في تغطية العجز في الكهرباء.
وأكد أنه يجدر هنا الاشادة بشركة بترومسيلة الوطنية التي تنفذ هذه المحطة بمواصفات عالمية، وبكوادرها التي تعمل باحترافية ومستوى عال من المهنية.
وأضاف "10 صهاريج وقود وأنظمة حريق خاصة بإنشاء محطة كهرباء جديدة في عدن، وصلت ميناء الحاويات نهاية اكتوبر، توربينات المحطة المصنعة من جنرال الكتريك كانت وصلت في مارس الماضي، والمتوقع أن تبدأ شركة بترومسيلة الوطنية في تنفيذ المحطة التي تبلغ قدرتها 264 ميجاوات، مشروع مهم يستحق الإشادة" .
كانت هذه تفاصيل خبر خبير إقتصادي يشدد على ضرورة دعم إستكمال مشروع محطة الكهرباء في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.