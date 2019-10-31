مخاوف أوروبية من خطورة إنهيار خزان صافر في البحر الأحمر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الخليج 365
أبدت الحكومة البولندية مخاوفها من خطورة إنهيار خزان صافر العائم في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، بسبب رفض ميليشيا الحوثي الإنقلابية السماح لفريق الأمم المتحدة بمعاينته وصيانته .
جاء ذلك خلال لقاء جمع سفيرة اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي اليوم مع رئيس مؤتمر المناخ نائب وزير البيئة البولندي ميهاو كورتيكا .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة الخطورة على البيئة والحياة البحرية في البحر الأحمر الذي يمكن ان تحدث نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم سماحها لفريق الأمم المتحدة معاينة خزان صافر العائم لصيانته.
وأشارت الى ما قدمته الحكومة من مبادرة لادخال شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبه أشار المسئول البولندي الى ان بلاده تولي قضية ميناء صافر أهمية بالغة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومجلس الامن الدولي، وستمارس ضغوط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية.
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