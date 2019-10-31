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الإرياني يكشف حقيقة رفض الحكومة التوقيع على إتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الإرياني يكشف حقيقة رفض الحكومة التوقيع على إتفاق الرياض

الخليج 365

كشف وزير الإعلام، معمر الإرياني، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن رفض الحكومة اليمنية التوقيع على إتفاق الرياض الذي كان من المقرر توقيعه اليوم الخميس بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة .

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وقال الإرياني في تغريدة له بتويتر، "لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض بهدف خلط  الاوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام" .

وجدد الإرياني الدعوة للتعامل البناء مع الاتفاق  والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق .

وأكد في تغريدة أخرى، أنه تم التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاق الرياض الأسبوع الماضي من قبل د.سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي .. لافتاً إلى أن ما يجري حالياً هو ترتيبات بروتكولية، إضافة لرغبة الأشقاء للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود .

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