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انتشار موجة جديدة من الكوليرا بإب.. تسجيل حالتي وفاة بفرع العدين

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

انتشار موجة جديدة من الكوليرا بإب.. تسجيل حالتي وفاة بفرع العدين

إب - الخليج 365

عاود وباء الكوليرا الانتشار في محافظة إب، وسط اليمن، مسجلاً اصابات جديدة وحالات وفاة في عدد من مديريات المحافظة.   وقالت مصادر طبية، إن المراكز الصحية في عدد من مديريات المحافظة، سجلًت انتشاراً جديداً للوباء، وتم رصد إصابة العشرات في عدد من المديريات.   وأكدت المصادر أنه تم تسجيل إصابات في مديريات"السياني، فرع العدين، القفر".

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وقالت مصادر متطابقة إن منطقة المسيل بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب سجلت عشرات الحالات المصابة بوباء الكوليرا في ظل وضع معيشي وإقتصادي منهار في المنطقة فاقم من حجم المعاناة.

وأضافت المصادر أنه تم تسجيل حالتي وفاى بمنطقة "المسيل" بفرع العدين بوباء الكوليرا.

وجاء انتشار الوباء بالتزامن مع الانهيار الكبير في المنظومة الصحية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وتشير التقارير الأممية للوباء بأن محافظة إب، تأتي في صدارة المحافظات من حيث معدلات الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا وأوبئة أخرى اجتاحت المحافظة الخاضعة لسطات الحوثيين، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية ونهب الحوثيين للمساعدات الطبية.  

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