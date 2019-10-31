بالصور.. قائد عسكري يتفقد مواقع الجيش شرقي مدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

زار قائد عسكري بمحافظة تعز، وسط اليمن، مواقع القوات الحكومية شرق المدينة.



وفي التفاصيل، تفقد قائد اللواء 22 ميكا العميد الركن صادق علي سرحان، مواقع كتائب القطاع السادس التابعة للواء المرابطة في جبهات الشقب والعروس والمناطق المحيطة في جبل صبر جنوبي شرق مدينة تعز.

Advertisements

واطلع العميد سرحان في زيارته إلى مناطق التماس والمتاخمة لمواقع الميليشيات الحوثية، على احوال الجنود المرابطين في المواقع، مشيرا الى أن المسافة بين مواقع القطاع السادس في الشقب ومواقع العدو لا تزيد عن ثلاثمائة متر.

كما ثمن قائد اللواء 22 ميكا ارتفاع معنويات المقاتلين الابطال في القطاع السادس، مؤكدا جاهزية واستعداد الجنود بالزحف لمهاجمة أو صد الهجمات المتكرر لمليشيات الحوثي المستميتة على جبهة الشقب البوابة الجنوبية لمدينة تعز.

وقال سرحان كانت ومازال لجبهة الشقب الدور الكبير في مقارعة الانقلابيين، مشيدا بالبطولات التي يسطرها ابطال القطاع السادس باللواء 22 ميكا، وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة.

وبحسب العميد صادق سرحان يعد دار مزعل دارا للثبوت والصمود أمام محاولات الميليشيا المتكررة، مثمنا شجاعة وبسالة المرابطين في المواقع، وكان لتضحيات ابناء الشقب دورا محوريا في دعم ومساندة أفراد القطاع طيلة السنوات الماضية.

وعبر القائد صادق سرحان عن شكره لقائد القطاع السادس قائد الكتيبة 20 وقائد الكتيبة 21 باللواء 22 المرابطة في جبهة الشقب البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة تعز.