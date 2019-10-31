اليمن يكشف عن خسائر الجيش السوداني منذ مشاركته في العدوان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه “سيتم الكشف عن خسائر مرتزقة الجيش السوداني منذ المشاركة السودانية في العدوان على اليمن”.
وأوضح سريع الخميس أنه “سيعقد يوم السبت القادم مؤتمرا صحفيا للحديث عن خسائر المرتزقة من الجيش السوداني في مختلف الجبهات منذ بدء المشاركة السودانية بالعدوان الغاشم على بلدنا”.
وأضاف سريع “خلال المؤتمر سيتم الكشف بمعلومات تفصيلية عن حجم القوات المشاركة واماكن تواجدها والمهام المسنودة اليها من قبل تحالف العدوان”.
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