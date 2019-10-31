الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع

0 نشر
الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع

الضالع - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، اليوم الخميس، هجوما عنيفا لمليشيات الحوثي غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا وعنيفا على مواقع القوات المشتركة  والمقاومة في  منطقة الفاخر غربي المحافظة وحاولت التقدم تحت تغطية نارية مكثفة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية  أحبطت الهجوم بعد ساعات من المواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي  خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، مشيرة إلى أن الجيش تدمير عربة ( بي ام بي).

وكانت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني فرضت سيطرتها على منطقة الفاخر مطلع أكتوبر الماضي, ومن ذلك الحين تحاول الميليشيات استعادتها لكنها تفشل في كل مرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا