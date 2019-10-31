المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الضالع - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، اليوم الخميس، هجوما عنيفا لمليشيات الحوثي غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

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وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا وعنيفا على مواقع القوات المشتركة والمقاومة في منطقة الفاخر غربي المحافظة وحاولت التقدم تحت تغطية نارية مكثفة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أحبطت الهجوم بعد ساعات من المواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، مشيرة إلى أن الجيش تدمير عربة ( بي ام بي).

وكانت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني فرضت سيطرتها على منطقة الفاخر مطلع أكتوبر الماضي, ومن ذلك الحين تحاول الميليشيات استعادتها لكنها تفشل في كل مرة.