- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
الضالع - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، اليوم الخميس، هجوما عنيفا لمليشيات الحوثي غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا وعنيفا على مواقع القوات المشتركة والمقاومة في منطقة الفاخر غربي المحافظة وحاولت التقدم تحت تغطية نارية مكثفة.
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أحبطت الهجوم بعد ساعات من المواجهات تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، مشيرة إلى أن الجيش تدمير عربة ( بي ام بي).
وكانت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني فرضت سيطرتها على منطقة الفاخر مطلع أكتوبر الماضي, ومن ذلك الحين تحاول الميليشيات استعادتها لكنها تفشل في كل مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة والمقاومة الجنوبية تحبط هجوما للميليشيات غربي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.