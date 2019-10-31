قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية بأن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية الدريهمي بمدفعية الهاون الثقيلة بشكل عنيف. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها على مواقع اخرى بالمديرية مستخدمة الأسلحة المتوسطة والرشاشة. وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي تواصل مسلسل خروقاتها وإنتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف وإستهداف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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