ناشط: القضاء على مشروع الإخوان سيبدأ من الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

قال الكاتب والناشط السياسي، صالح علي الدويل، اليوم الخميس، "لدي يقين أن القضاء على مشروع الإخوان سيبدأ من الجنوب".



وتساءل الدويل في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لماذا هجوم مليشيات الاصلاح على احور اليوم وهي محاصرةمن كل الجهات وهي في حكم الساقطة عسكريامنذ الغزوةالاخيرة؟".

ومضى "أولا :الهدف ضجةاعلامية ثانيا : استدراج قوات الانتقالي للتتخذ ردةفعل ضد قوات الشرعيةفي شقرةواظهارها للمملكة انها تخترق الاتفاق الذي ترعاه المملكة".

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ومضى" يخوض إخوان اليمن معركتهم الاخيرة معركة الراي العام، افتعال قضية في سقطرى، هجوم على احور، تاجيل التوقيع الاخير على اتفاق الرياض ".

وبين أن" الهدف خلخلةثقة حاضنةالانتقالي به واحباط بعدم كفاءته، خلق قلق، وردة فعل غاضبة ضد المملكة لخلط الاوراق ".

وأشار إلى أن " الانتقالي لن ينجر وواثق انهم سيوقعون".

وذكر أن سقوط احور لو سقطت فهو تحصيل حاصل الهدف من ضجة اعلاميةليس الا فهي في حكم الساقطة فيها قوات حزام محاصرةمنذ غزوة الاخيرة لاسقاط عدن ،قوة حزام لن يصلها اي اسناد او دعم".

وتابع "فمن جهة شقرةلن يصلهم مدد لأن القوات الغازية تسيطر عليها ومن عين بامعبد تسيطر عليها قوات معادية تمنع اي دعم يصلها".

وشدد قائلا "لدي يقين ان القضاء على مشروع الاخوان سيبدا من الجنوب، سوف يشعلون حربا في الجنوب مهما كانت الاحوال سواء قبل التوقيع او بعده ، حتى حفاظ على شعبيتهم في مناطق الشمال باننا قاتلنا من اجل الوحدة ولم نفرط فيها في اقسى الاحوال".