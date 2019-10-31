بالصور.. إختتام دورة تدريبية لضباط أمن تعز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

اختتمت إدارة عام شرطة محافظة تعز صباح اليوم دورة تدريبية لضباط أمن المديريات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي بحضورمساعد مدير عام الشرطة لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف.

Advertisements

وفي اختتام الدورة التي استمرت لمدة خمسة أيام حول إدارة العمل الأمني ومهام وصلاحيات مأمور الضبط القضائي والتي نظمتها إدارة التدريب بشرطة تعز بالشراكة مع مؤسسة معكم التنموية ألقى العقيد عدنان السقاف كلمة رحب في مستهلها بالضباط المشاركين ونقل لهم تحيات مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي.

كما حث العقيد السقاف خلال حديثه الضباط المشاركين في الدورة على ضرورة الإستفادة من مخرجات الدورة التي أخذوها خلال فترة التدريب وعكس كل ماتلقوه إلى واقع عملي كل في مجال عمله وتخصصه وذلك من أجل الإرتقاء بالعمل الأمني بالمحافظة وتحسين الأداء.

وتم في ختام الدورة تكريم المشاركين فيها ومنحهم شهادت المشاركة.

حضر الفعاليةنائب مدير إدارة التدريب النقيب سلمان الكمالي ومدير قسم شرطة عصيفرة النقيب معاذ مارش.