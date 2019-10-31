إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 -الحديدة

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة تابعة لقوى العدوان الأمريكي السعودي في محافظة الحديدة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد ” يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله مساء أمس الأربعاء من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة بعد استهدافها بسلاح مناسب وذلك بعد خرقها الأجواء اليمنية وممارسة أعمال عدائية وهو ما يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاق السويد .

الجدير بالذكر أن قوى العدوان الأمريكي السعودي تخرق اتفاق التهدئة في الحديدة بشكل يومي منذ توقيعه في السويد.