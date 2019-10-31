شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد ... العاصمة السعودية الرياض تستضيف اول مبارة نسائية في المصارعة الحرة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُقام أول مباراة نسائية في عرض WWE Crown Jewel ، غدًا الخميس في الرياض، بين المصارعتين نتاليا ولايسي إيفانز.

وتُقام البطولة، غدًا الخميس، بحضور عددٍ كبير من نجوم المصارعة العالمية « WWE»، ومنهم السعودي منصور، وهولك هوجان، وبروك كزنر، وعدد آخر من أشهر النجوم، وذلك على استاد الملك فهد الدولي.

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