محافظ سقطرى يطلع على أوضاع منطقة غدوهن بعد يوم من تمرد مجاميع تابعة للانتقالي

اطلع محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الخميس، على أوضاع منطقة غدوهن بمركز قبهاتن غرب مديرية حديبو واحتياجات المواطنين، بعد يوم من تمرد عناصر تابعة للانتقالي المدعوم إماراتياً.

وخلال الزيارة وضع محافظ سقطرى حجر أساس بناء مدرسة محورية تضم جميع مناطق وقرى مركز قبهاتن. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

والتقى المحافظ محروس بمشايخ وأعيان المنطقة، مؤكداً حرص الرئيس هادي وإيلائه اهتمام كبير بمحافظة سقطرى .. مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تفقد المراكز والمناطق وتلمس احتياجاتهم.

وأكد المواطنون، تمسكهم بالشرعية ووقوفهم إلى جانب القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي. معلنين تأييدهم خطوات محافظ سقطرى في تثبيت النظام والقانون وإرساء دعائمه لما فيه مصلحة أرخبيل سقطرى.

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وأمس الأربعاء، هاجمت مجاميع مسلحة تابعة للانتقالي الإماراتي مبنى المحافظة في مدينة حديبو في محاولة لاقتحامه وأغلقت الشوارع ونصبت الخيام، في تصعيد اعتبره مراقبون انقلابا على اتفاق الرياض.

وفي وقت سابق اتهم قائد شرطة سقطرى العقيد فائز سالم، دولة الإمارات بالتحريض ضد السلطة المحلية، مشيراً إلى أن عددا من المحتشدين أمام مقر محافظة سقطرى أجبروا على ذلك، بسبب تلقيهم تهديدات بإيقاف "المساعدات الإغاثية التي تقدمها الإمارات عبر مؤسسة خليفة".

وقال سالم في تصريح صحفي، إن سلطات سقطرى لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات المجلس الانتقالي، التي تأتي بإسناد من أبوظبي، مؤكداً أنه "تم إقرار الإجراءات لرفع الخيام التي نصبها أتباع الانتقالي.

وأشار إلى وجود جهود وساطة تبذلها القوات السعودية لإنهاء التصعيد الإماراتي، وأنهم في انتظار نتائج الوساطة في ظل استمرار التصعيد.





