كاتب: سيحفظ التاريخ لأبناء الامارات مهمتهم النبيلة في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 أبو ظبي عدن - الخليج 365 قال الكاتب الشيخ بن سالك، "سيحفظ التاريخ لأبناء الامارات مهمتهم النبيلة في اليمن".

Advertisements وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الإمارات جزء من الحل أينما حلت بقوتيها الناعمة والخشنة". وتابع "لن ننسى خروج أبناء الجنوب شيوخا وشبابا ونساء وأطفالا". ومضى" رافعين حناجرهم بصوت واحد ليرددوا شعارا واحدًا شكرا للإمارات". واختتم "هذا المشهد حفر في ذاكرة الجميع".

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